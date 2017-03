Mertens solo crampi, Real non a rischio

ROMA, 4 MAR - Nessun rischio Real per Dries Mertens, uscito al 29' della ripresa della gara Roma-Napoli giocata oggi all'Olimpico. Solo crampi per il belga, che domani si allenerà regolarmente agli ordini di Maurizio Sarri in vista del match di ritorno di Champions League di martedì contro il Real Madrid. Mertens, protagonista assoluto della partita con una doppietta che lo ha portato a quota 18 nella classifica marcatori, dopo il primo gol ha zittito il pubblico e poi ha festeggiato vicino alla bandierina dell'angolo mimando il gesto di un cane che fa pipì, mentre il pubblico lo fischiava.