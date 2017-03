Spalletti, ora difendere secondo posto

ROMA, 4 MAR - "Ora dobbiamo difendere il secondo posto? Dobbiamo essere realisti, la corsa scudetto prima era difficilissima ora e' quasi impossibile...". Lo dice Luciano Spalletti, a Sky, dopo la sconfitta in casa con il Napoli. "Dipenderà dalla Juventus, ma il discorso è molto duro - ha aggiunto il tecnico della Roma a Mediaset Premium - Quando esci sconfitto da questi scontri diretti si ribaltano anche gli stati d'animo, ma c'è da giocare ancora un po' di partite. Il Napoli è stato molto più bravo nella circolazione palla, mentre noi nel primo tempo non siamo riusciti ad alzare i ritmi: ci hanno fatto penare per riconquistarla. Nel primo tempo hanno meritato il vantaggio, mentre nel secondo la partita è stata un'altra: c'è stata anche un po' di casualità, ma la partita è stata un'altra. Parlare di stanchezza è sbagliato - aggiunge il tecnico - il finale di partita dice che l'alibi della stanchezza non esiste. Abbiamo un periodo di partite ancora importanti e dobbiamo affrontarle con la mentalità giusta".