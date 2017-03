Liga: Eibar-Real Madrid 1-4

ROMA, 4 MAR - Il Real Madrid vince 4-1 sul campo dell'Eibar, nell'anticipo della 26/a giornata di Liga e si riporta in testa alla classifica di Liga (il Barcellona gioca in serata contro il Celta che, tra l'altro, deve ancora recuperare la gara proprio contro i blancos). Senza Cristiano Ronaldo (piccolo problema muscolare e preservato in vista del ritorno di Champions contro il Napoli martedì sera) e Bale (squalificato), Zidane dà spazio alle seconde linee che lo ripagano appieno: oltre alla doppietta di Benzema, vanno a segno James Rodriguez e Asensio.