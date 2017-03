Mertens implacabile, Napoli sbanca Roma

ROMA, 4 MAR - Il Napoli di un implacabile Mertens, autore di una doppietta, sbanca l'Olimpico e rivitalizza la corsa per il secondo posto portandosi a 2 punti dalla Roma. Mentre la Juventus, capolista a +7 sui giallorossi e impegnata domani a Udine, non può che gradire il verdetto del primo anticipo della 27/a giornata. Spalletti cambia modulo e torna al 4-2-3-1; sorprese anche nel 4-3-3 di Sarri con Jorginho e Rog titolari. Il primo gol arriva al 26' con il belga che trova il corridoio giusto, ben imbeccato da Hamsik, e fulmina con un pallonetto Szczesny in uscita. Poi, si esibisce in un'esultanza imitando un cane che fa pipì sulla bandierina del corner. Nella ripresa, il raddoppio: stavolta l'assist, millimetrico, è di Insigne dalla sinistra e per Mertens è un gioco da ragazzi insaccare da due passi. La Roma è stordita e un vero e proprio forcing scatta soltanto nel finale, producendo un palo colpito da Salah, la rete di Strootman con un tiro da fuori area (89') e una traversa su tiro di Perotti deviato da Reina.