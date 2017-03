Genoa, Pandev non convocato per Empoli

GENOVA, 4 MAR - L'attaccante del Genoa Goran Pandev non è stato convocato per la trasferta di domani ad Empoli per motivi disciplinari. Una decisione presa dalla società dopo che domenica scorsa durante i minuti di recupero della sfida con il Bologna, Pandev si era mostrato visibilmente riluttante ad entrare in campo dalla panchina, tanto che il tecnico Andrea Mandorlini aveva dovuto cambiare la sostituzione affidandosi a Ntcham, autore peraltro del gol del pareggio un minuto dopo. "La scelta di non convocare Pandev è una decisione della società condivisa anche dal tecnico e dalla squadra. Lo dico in maniera semplice e sincera", ha spiegato Mandorlini durante la conferenza della vigilia.