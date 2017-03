Mihajlovic, stagione comunque positiva

ROMA, 4 MAR - "Anche senza l'Europa, sono certo che per il Torino alla fine sarà una stagione positiva. Abbiamo lanciato giovani, valorizzato giocatori, possiamo centrare il record granata di punti, facciamo tanti gol". Così il tecnico del Torino Sinisa Mihajlovic, alla vigilia della gara casalinga contro il Palermo. "Il periodo più difficile l'abbiamo messo alle spalle - ha aggiunto - Ma ci siamo sempre allenati bene per tutto l'anno. Ora impiegherò giocatori che hanno avuto meno occasioni per mettersi in mostra: dobbiamo capire su chi possiamo contare per la prossima stagione". Belotti è in corsa per il titolo di capocannoniere e Mihajlovic promette di pagare l'eventuale regalo del "Gallo" per i compagni: "È così tirchio - scherza il tecnico serbo - che sarebbe capace di mettere fuori il pallone, invece di segnare... Scherzi a parte, Belotti è già oggi il più forte attaccante italiano e può diventare il più forte in assoluto della Serie A".