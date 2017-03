Gasperini, adesso opportunità fantastica

ROMA, 4 MAR - "Abbiamo il massimo rispetto della Fiorentina: è come se affrontassimo il Milan o la Lazio, il livello è quello; e non è che sia facile solo perché giochiamo in casa. È comunque un'opportunità fantastica e ci arriviamo nel migliore dei modi". Alla vigilia del lunch match domenicale, Gian Piero Gasperini sprona la sua Atalanta, con un orecchio teso all'anticipo del Napoli, distante soli tre punti, con la Roma. "A questo punto - spiega il tecnico nerazzurro - diventano importanti anche i risultati degli altri, ma dodici giornate sono tante e quello che succede fuori non deve distrarci. Fin qui è una stagione eccezionale, ma non ho mai pensato al terzo posto. La questione è saltata fuori perché abbiamo vinto al San Paolo". Quindi, una parola sugli avversari di turno: "Affrontiamo una squadra che sotto l'aspetto tecnico vale i piani alti della classifica e che, oltretutto, vorrà rientrare nella zona coppe perché è un po' staccata".