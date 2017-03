Delneri, Juve tra le prime 4 d'Europa

ROMA, 4 MAR - "La Juventus è indubbiamente tra le prime quattro d'Europa. Ha dalla sua questo tipo di atteggiamento, dimenticare subito una vittoria per cercarne un'altra. Per questo la inserisco tra le quattro o cinque squadre che possono ambire a vincere la Champions". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Udinese Gigi Delneri, alla vigilia della sfida alla capolista. "Ma domani sera - ha aggiunto - spero che si parlerà di noi. Solo spendendo il massimo delle energie, con attenzione, potremo giocare la nostra gara". Il tecnico rinuncerà tuttavia a Cecil Thereau. "Starà a riposo - ha spiegato Delneri - Avrebbe giocato sicuramente, ma abbiamo preferito farlo riposare in questa partita, perché poi ce ne aspettano altre importanti e voglio averlo nelle migliori condizioni. Penso che meriti grande rispetto per quello che ha dato finora, anche quando non stava bene". L'assenza del francese solletica in Delneri l'ipotesi di cambiare il modulo nel 4-4-2. "È una soluzione che abbiamo provato. La notte porta consiglio", ha concluso.