Livorno, Spinelli cede società gratis

LIVORNO, 4 MAR - Il patron del Livorno Calcio, Aldo Spinelli a fine campionato "regala" la società. La notizia è riportata dal quotidiano il Tirreno. Spinelli, infatti, ha riunito in settimana i suoi dirigenti a Genova comunicando l'intenzione di lasciare a fine campionato. Al 30 giugno, ripianerà eventuali debiti di bilancio e si è offerto di cedere gratuitamente la società, impegnandosi a fornire inoltre una sponsorizzazione da 500 mila euro. Il patron amaranto, che nel corso della sua gestione era riuscito a riportare il Livorno in serie A e addirittura a partecipare alla Coppa Uefa, è al timone della società da 18 anni. Dopo 15 anni di grande calcio tra serie A e B, lo scorso anno la delusione per la retrocessione in Lega Pro, campionato che vede comunque la squadra attualmente al terzo posto e in lizza per cercare la promozione.