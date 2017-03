Ifab: da cambiare la formula dei rigori

ROMA, 4 MAR - La cosiddetta lotteria dei rigori va cambiata e l'Ifab, il Board internazionale deputato alle modifiche regolamentari nel calcio, sta valutando eventuali soluzioni: è quanto emerso ieri in una riunione tenutasi a Londra. Secondo uno studio, nel 60 per cento dei casi vince la squadra che inizia per prima nella serie dei rigori. L'Ifab, quindi, starebbe pensando di cambiare l'ordine di battuta, mutuando la regola applicata nelle battute nel tie break del tennis, ovvero secondo la formula A-B-B-A (il primo rigore lo batte una squadra, il secondo e il terzo l'altra e poi di nuovo la prima squadra), in modo da garantire maggiore equilibrio.