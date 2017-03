Mondiali: Brasile convoca 3 'italiani'

RIO DE JANEIRO, 03 MAR - Gli 'italiani' Alisson (Roma), Miranda (Inter) e Daniel Alves (Juventus) sono tra i convocati del ct del Brasile, Tite, in vista delle partite contro Uruguay (31 marzo) e Paraguay (28 marzo), valide per le eliminatorie mondiali del Sudamerica. In attacco forfait di Gabriel Jesus, infortunatosi nel Manchester City: al suo posto è stato scelto Diego Souza, dello Sport Recife. Tra le altre novità della lista divulgata oggi, il portiere del Benfica, Ederson, alla sua prima convocazione, e il centrocampista del Flamengo, Diego.