Zingaretti, contrastata la linea Raggi

ROMA, 3 MAR - "Gli uffici non hanno potuto che prendere atto dell'orientamento esplicitato in sede di Conferenza dei servizi dal rappresentante unico di Roma Capitale, come del resto da quello della Città Metropolitana, che non hanno fatto propria la richiesta di sospensiva e confermato invece come definitivo il parere negativo di Roma Capitale sul progetto. Orientamento in pieno contrasto con la comunicazione ricevuta ieri da parte del Sindaco di Roma". Così in una nota il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti.