Abodi, Figc sia regista infrastrutture

ROMA, 3 MAR - "L'arretratezza del sistema infrastrutturale del calcio italiano è sotto gli occhi di tutti - spiega il candidato presidente alla Figc, Andrea Abodi, ospite di Radio Bocconi - Abbiamo difficoltà ma dobbiamo trasformarle in opportunità. Negli altri Paesi il calcio è cresciuto di pari passo con lo sviluppo delle infrastrutture e noi queste modernità non le abbiamo, abbiamo qualche eccellenza (Torino e Udine) e poi solo progetti nel cassetto e dobbiamo farli diventare realtà ma la federazione in questo deve essere di stimolo. Tavecchio non si è mai interessato di questi nostri sforzi, peraltro autofinanziati. Ho letto che il presidente parla di infrastrutture con il criterio che poi devono essere le società a doverli mettere in pratica: così è troppo facile, a mio modo di vedere invece l'Istituzione deve essere regista di un vero masterplan".