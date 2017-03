Stadio Roma: M5S, progetto non a rischio

ROMA, 3 MAR - "Mi sembra che ci siano ancora tutti i tempi. Il Campidoglio il lavoro che doveva fare lo ha fatto e anche bene, ognuno si prende le sue responsabilità. Ora aspettiamo che l'iter si concluda in modo favorevole". Così il capogruppo M5S in Campidoglio, Paolo Ferrara a chi gli chiede se l'esito della Conferenza dei servizi mette a rischio lo stadio risponde: "Non credo che metta a rischio il progetto, credo che la Regione e tutti gli attori in campo possano considerare che è un progetto per cui vale la pena andare avanti".