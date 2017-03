Stadio Roma: conf.servizi, no a proroga

ROMA, 3 MAR - "E' stata rigettata la richiesta di sospensiva del proponente. Già in precedenza era stata data una sospensiva richiesta da Roma Capitale e la legge ne prevede una sola per un massimo di 30 giorni". Così l'assessore regionale Michele Cività al termine della conferenza dei servizi sullo stadio della Roma. "Né il Comune né la Città metropolitana hanno fatto propria la proposta di sospensiva. La Conferenza si è aperta leggendo una lettera inviata ieri dalla Raggi a Zingaretti in cui esprimeva un'indirizzo per la sospensiva".