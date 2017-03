Figc: Abodi, con Tavecchio zero crescita

ROMA, 3 MAR - "Vado incontro a questo lunedì senza paura di vincere o di perdere ma con la giusta serenità": è lo stato d'animo del candidato presidente, Andrea Abodi, a tre giorni dall'assemblea elettiva della Figc. Ospite di Radio Bocconi, l'ex n.1 della Lega B ha spiegato di voler "puntare su una federazione più moderna, che diventi modello anziché copiare gli altri modelli. Quattro anni fa ho sostenuto Tavecchio ma da allora sono cambiate tante cose, a cominciare dagli investimenti che devono avere un rendimento. Invece in questi due anni e mezzo ho visto solo una remissione totale, caratterizzati da minori introiti per le leghe minori e anche da una minore resa in termini di infrastrutture. Diciamo che sono emerse più le differenze e le particolarità che lo 'stare insieme'. Oggi abbiamo il dovere di non vendere fumo, per questo vorrei un cambio di rotta da parte della federazione".