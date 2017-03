Roma: Spalletti, con Napoli ad armi pari

ROMA, 03 MAR - "Noi non siamo stanchi. E siamo pronti". Luciano Spalletti avvisa così il Napoli alla vigilia del confronto diretto all'Olimpico. "Domani sarà una partita difficile, delicata. Servirà attenzione, forza e qualità - aggiunge il tecnico della Roma -. Dalla mia squadra mi aspetto tutta la maturità guadagnata nel percorso fatto sinora. Dobbiamo giocare con le stesse possibilità che ha il Napoli anche se ha riposato un giorno in più. Non ci garba fare compassione agli altri, quindi si gioca la partita ad armi pari". "Come si riparte dopo ko derby? Da quando faccio questo lavoro ho perso circa 200 partite e subito 7-800 gol. In stagione abbiamo fatto finora circa 60 partite, perdendone 11 e prendendo tanti gol. Tutte le volte ho avuto qualcosa da dire e giocatori qualcosa da fare - sottolinea Spalletti -. Ci sono 27 gare in stagione in cui abbiamo fatto almeno 3 gol, quindi domani ma anche nel derby, io avrò di sicuro qualcosa da dire e la squadra qualcosa da fare. Non sarà facile, ma non sarà impossibile".