Juve: Pjanic, vogliamo vincere tutto

TORINO, 3 MAR - "Vogliamo vincere tutto quello che è possibile". Non pone limiti alle ambizioni della Juventus Miralem Pjanic. "La voglia di vincere di questa società e di questa squadra è impressionante - spiegato il centrocampista bianconero - viviamo per le vittorie e per farlo è importante non avere troppo entusiasmo dopo una partita vinta". "La stagione è lunga e gli obiettivi arrivano adesso, in Europa come in Italia ci sono squadre forti che provano a metterci in difficoltà - aggiunge - saranno tutte dure e complicate, ma la voglia di essere i migliori che caratterizza questa società e questa rosa mi piace tanto".