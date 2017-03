Zeman, mille panchine? Come la prima

ROMA, 3 MAR - "Mille panchine? Non le ho contate, ma vi credo: per me è sempre come la prima volta". Queste le parole del tecnico del Pescara Zdenek Zeman, alla vigilia della gara contro la Sampdoria a Marassi, dove il boemo taglierà il traguardo delle mille panchine in carriera. "Torno a Genova in condizioni diverse rispetto a 5 anni fa (quando il suo Pescara vinse 3-1 e conquisto la promozione in A). Non pensiamo di poter vincere tutte le partite, ma dobbiamo fare meglio rispetto a quanto abbiamo fatto vedere contro il Chievo". Rispetto a domenica scorsa, l'allenatore non regala indiscrezioni sulla formazione: "Non posso anticipare nulla, sono contento che tutti in settimana si siano impegnati ed abbiano capito qualcosa in più. Possibili novità possono esserci sempre. La Sampdoria? È una squadra difficile da leggere, dipende dal momento: sono capaci di qualsiasi risultato. E Giampaolo è bravo". I convocati sono 21. A casa sono rimasti gli infortunati Gilardino, Bahebeck, Vitturini, Pepe, Mitrita, Bovo e Campagnaro.