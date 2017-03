Montella, nessun alibi closing a squadra

ROMA, 3 MAR - "Sul ritardo del closing si leggono tante cose, ma noi siamo sereni. Non voglio che la squadra abbia nessun alibi e devo concentrare le mie energie per allenare al meglio il Milan". Vincenzo Montella, alla vigilia della gara contro il Chievo a San Siro, non si sbilancia sull'ennesimo rinvio del passaggio di proprietà e mostra tranquillità. "Io penso solo a fare il meglio e a tenere il mio lavoro - assicura il tecnico rossonero - La società è adempiente sotto ogni aspetto e questo è importante. Ho vissuto situazioni precedenti dove c'erano ritardi di mesi nel venire pagati: sembrerà volgare, ma è così. È tutto regolare, c'è continuità".