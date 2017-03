Morto Kopa, leggenda di Francia

ROMA, 3 MAR - È morto a 85 anni Raymond Kopà (Kopaszewski), leggenda del calcio francese degli anni Cinquanta e Sessanta, primo Pallone d'oro transalpino. Attaccante del Reims, poi del Real Madrid e quindi di nuovo del Reims, è scomparso ad Angers. Nato in una famiglia di immigrati polacchi, da ragazzino seguiva il padre minatore e perse due falangi delle dita proprio in miniera. Ai Mondiali del '58, in cui il mondo scoprì Pelè e in cui il centravanti dei Bleus Just Fontaine vinse la classifica dei cannonieri (con la Francia terza), fu Kopa ad essere eletto miglior giocatore del torneo e nello stesso anno vinse il Pallone d'oro (anche se all'epoca assegnato solo a giocatori europei). In Francia vinse due campionati e arrivò in finale di Coppa dei campioni con il Reims. Al Real Madrid, dove si trasferì al prezzo record di 52 milioni di franchi dell'epoca, giocò con gente del calibro di Puskas, Di Stefano e Gento: insieme vinsero due volte la Liga e tre Coppe dei campioni in tre anni, una in finale contro il suo Reims.