Bonucci: "Allegri? Gruppo più cementato"

MILANO, 2 MAR - "Dopo il chiarimento tra me e Allegri, va meglio di prima. Da quello che succede di negativo bisogna tirare fuori il positivo. Sono abituato a lottare. Quanto accaduto ha cementato ancora di più il gruppo". Lo ha detto il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, durante la presentazione del torneo 'Amici dei bambini'. "La mattina dopo e' stata peggio della sera prima. Per me era finita lì - spiega Bonucci - come per il tecnico. Poi, c'è un gruppo a cui dare conto e un allenatore che decide per il bene del gruppo. Ho accettato la decisione tant'è che devo pagare una cena la prossima settimana".