La Junior Tim Cup sbarca a Udine

ROMA, 2 MAR - Pomeriggio da ricordare per i ragazzi della Junior Tim Cup, torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, Tim e Csi, che hanno incontrato l'esterno dell'Udinese Jakub Jankto nella parrocchia San Giovanni Bosco, a Udine. I ragazzi hanno prima conversato con il giocatore e poi gli hanno consegnato la maglia "Uno di noi". Jankto, insieme al capitano della squadra di un oratorio, ha quindi firmato una speciale maglia che farà da staffetta nelle città dei prossimi incontri. Infine, alcuni giovani calciatori hanno avuto la possibilità di scendere in campo con l'ambasciatore della squadra friulana. Tante emozioni che i ragazzi hanno immortalato con foto da pubblicare sui profili social per raccontare, attraverso l'hashtag #juniortimcup, i momenti più belli. La Junior Tim Cup farà nuovamente tappa in città nel prepartita di Udinese-Juventus, quando le squadre degli oratori San Tomaso Apostolo di Moruzzo e San Giuseppe di Udine disputeranno un'amichevole davanti ai loro beniamini e al pubblico.