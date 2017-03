Stadio Roma:De Vito,anche ponte pedonale

ROMA, 2 MAR - Per il nuovo stadio della Roma, "saranno realizzate sia le opere necessarie per il raddoppio della via del Mare, sia il ponte pedonale e la nuova stazione per la ferrovia Roma-Lido". Lo dice il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, in un'intervista al Corriere dello Sport, in edicola domani, di cui il giornale ha fornito un'anticipazione. Nell'intervista l'esponente del M5S, parla dell'accordo fra i proponenti e il Comune di Roma: "Il nuovo progetto è innovativo, lo abbiamo rivoluzionato affinché possa rappresentare una reale opportunità per la città, nell'interesse dei romani", conclude De Vito.