Suso:Closing?Berlusconi sa cosa è meglio

MILANO, 2 MAR - "Berlusconi sa che cosa deve fare. Capirà cosa è meglio per la società e deciderà". L'esterno del Milan, Suso, a margine della presentazione del 13/o trofeo 'Amici dei bambini', risponde così a una domanda sul closing del club rossonero. I cronisti presenti gli chiedono poi se la situazione non gli sembri strana e Suso risponde: "Si, dopo tanti mesi... Ma, come ho detto, non so cosa succede. Noi siamo tutti calmi. Non se ne parla dentro lo spogliatoio, anche perché non ci possiamo fare niente. Noi non parliamo di closing. Siamo tranquilli". Poi, sul rinnovo di contratto, dice: "Sto aspettando, se vogliono fare qualcosa sanno dove cercarmi ma non ho ancora avuto contatti".