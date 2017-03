Juve multata per i cori anti-napoletani

ROMA, 2 MAR - Un coro di 20" costa una multa di 10mila euro, un altro di 5 non provoca sanzioni. Per la semifinale d'andata di Coppa Italia Juventus-Napoli, il giudice sportivo ha deciso la sanzione a carico del club bianconero per "coro espressivo di denigrazione territoriale (anti-napoletani, ndr)", intonato da una parte del tifo juventino. Durante il match ci sono stati anche ululati razzisti nei confronti di Koulibaly, difensore della squadra ospite, ma secondo il rapporto della Procura federale sarebbero stati di durata troppo breve per poter adottare provvedimenti. Nessuna sanzione, poi, a carico della Lazio per gli ululati razzisti lanciati ieri nel derby contro il romanista Ruediger. Nel comunicato del giudice sportivo si spiega che, nonostante i cori si siano uditi in almeno tre occasioni, "non è stato possibile evincere il numero anche approssimativo o in percentuale dei sostenitori che hanno intonato il coro". È stato invece squalificato per una gara il laziale Parolo: era diffidato e ieri è stato ammonito.