Sabato panchina numero mille per Zeman

ROMA, 2 MAR - Sabato a Genova, nella trasferta contro la Sampdoria, Zdenek Zeman festeggerà le mille panchine in carriera. "Emozionato? No - risponde il boemo a Premium Sport - Mi sembra d'aver iniziato ieri. E poi ne avrò fatte altre 500 fra dilettanti e settore giovanile. La prima fu a Licata, ma non ricordo il risultato". Cos'è cambiato nel calcio rispetto a quando Zeman ha cominciato? "È sempre meno calcio e sempre più business - risponde il tecnico - Tutte le società si orientano su dove fare soldi invece che pensare ai risultati". Quale squadra gioca il miglior calcio in questo momento? "Le squadre spagnole - sottolinea - Mentre alle inglesi manca qualcosa a livello tattico, anche se lì i giocatori danno tutto per 90 minuti". Inevitabile, poi, una domanda sulle polemiche per gli aiuti arbitrali alla Juventus. "Un aiutino c'è sempre per tutte le squadre - ammette - Non credo che quest'anno la Juve abbia avuto più favori, ma in Coppa Italia il rigore per l'intervento di Reina su Cuadrado è stato sbagliato".