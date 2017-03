Gagliardini, reagire vincendo a Cagliari

ROMA, 2 MAR - "Il Suning ha grande ambizione, mi hanno fatto subito capire che vogliono riportare l'Inter dove merita. Sono convinto che tra pochi anni saremo una squadra al top nel mondo": lo dice il centrocampista dell'Inter Roberto Gagliardini, ospite a Sky Sport. Arrivato in nerazzurro a gennaio, ha già conquistato un posto da titolare ma è convinto di dover "dimostrare ancora tanto". La prossima settimana a San Siro arriverà proprio la sua ex squadra, l'Atalanta. "Sento spesso i miei ex compagni - racconta - Sono prima di tutto amici, anche se ora siamo avversari: tra due domeniche sarà una bella sfida". Prima arriverà la trasferta a Cagliari. "Dobbiamo conquistare assolutamente i tre punti - annuncia - Dobbiamo subito riprenderci, come fatto dopo la sconfitta contro la Juventus. Con la Roma potevamo fare meglio, ma ormai è il passato e pensiamo a domenica. Ci sono ancora tante partite". Infine, un messaggio ai tifosi: "Sosteneteci e credeteci fino in fondo, noi daremo tutto per raggiungere gli obiettivi".