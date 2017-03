Figc: Sibilia conferma voto su Tavecchio

ROMA, 2 MAR - "Da giorni ricevo lezioni di trasparenza e democrazia da Andrea Abodi, che mi accusa di aver sottratto i 90 delegati della Lnd ad un confronto con lui". La replica di Cosimo Sibilia, presidente della Lega dilettanti, al numero 1 della Lega di B arriva parlando con l'Ansa. "Lui - spiega Sibilia - sa bene che la nostra componente ha indicato all'unanimità Carlo Tavecchio come proprio candidato alla presidenza federale. Ma questo, giustamente, non gli ha impedito d'inviare a tutti i presidenti dei Comitati regionali una lettera in cui si propongono per il futuro della Lnd soluzioni e contributi, senza però spiegare dove troverà queste risorse". "Il programma di Abodi - conclude il presidente dei Dilettanti - è disponibile da giorni sul sito della Figc: dopo averlo letto, noi della Lnd ribadiamo il pieno sostegno alla rielezione di Tavecchio".