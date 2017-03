Clericus Cup, c'è un Neymar del Vaticano

ROMA, 2 MAR - Torna nella Capitale la Clericus Cup, torneo calcistico della Chiesa promosso dal Csi con il patrocinio dell'Ufficio del tempo libero, turismo e sport della Cei e del Pontificio Consiglio della Cultura. L'edizione 2017 parte con 18 squadre, e il debutto del Collegio Ucraino di San Giosafat e del Collegio San Pietro. Si giocherà da sabato sui campi del Pio XI, a due passi dal Vaticano, con 372 calciatori fra sacerdoti e seminaristi di 66 diverse nazionalità. Le 18 partecipanti saranno suddivise in 4 gironi, due con 5 squadre e due da 4. Le prime due di ciascun gruppo prenderanno parte alla fase ad eliminazione diretta, con finale il 27 maggio. Tra i favoriti c'è il Collegio Brasiliano, forte della stella don Neymar, che si chiama come l'asso del Barcellona ma gioca a centrocampo. "Porto un nome molto pesante - dice - ma vedrò di esserne degno: che Dio mi benedica...". Con lui il portiere 37enne Carlo Gomes Silva, che una ventina d'anni fa era in rosa del Goias, all'epoca in serie B, e fu quasi preso dal Cagliari.