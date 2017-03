Lega Serie A: slitta elezione presidente

ROMA, 2 MAR - Slitta ancora l'elezione del nuovo presidente della Lega di Serie A: l'assemblea dei club, infatti, non ha votato nemmeno oggi, decidendo di affrontare prima il tema della riforma dello statuto, e rimane dunque aperta. Nell'incontro odierno, apprende l'Ansa, è stato invece espresso dalle società il sostegno alla rielezione di Carlo Tavecchio al vertice della Federcalcio. "L'assemblea ha deciso a larghissima maggioranza di esprimere il proprio appoggio alla rielezione di Carlo Tavecchio alla presidenza della Figc. Questa è la dichiarazione che è stata anche verbalizzata e che faremo lunedì nell'assemblea elettiva federale", ha spiegato il presidente della Lega Maurizio Beretta, chiarendo che i club hanno deciso di tenere aperta l'assemblea "per un periodo congruo per consentire alle varie componenti di fare ulteriori approfondimenti e finalizzare la riforma dello statuto".