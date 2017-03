È Toro Belotti, capitano con il Palermo

TORINO, 2 MAR - Andrea Belotti, goleador granata e ormai punta di diamante della Nazionale italiana, indosserà la fascia di capitano del Torino, per la prima volta dall'inizio della partita, domenica prossima contro il Palermo. Ha "scavalcato" così il vicecapitano Moretti. A rivelarlo è Marco Benassi, in un'intervista a Torino Channel: il centrocampista è il capitano del Toro per questa stagione, ma sarà assente per squalifica. Belotti con la fascia di capitano è un passaggio particolarmente sentito dai tifosi granata, che temono di perdere il "Gallo" nel prossimo mercato. L'attaccante, che sembra l'unico italiano in grado di contendere il titolo di capocannoniere a Higuain, Dzeko e Icardi, è da tempo nel mirino di grandi club di tutta Europa.