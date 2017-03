Roma-Napoli sfida gol tra deluse Coppa

ROMA, 2 MAR - Bastonate nella semifinale d'andata di Coppa Italia, Roma e Napoli cercano riscatto nella sfida di sabato, al centro di cicli terribili che orienteranno la stagione. Avvilita la Roma, che ha perso molte certezze con una Lazio perfetta, furibondo il Napoli contro arbitro e Rai in una gara che pero' la Juve ha giocato meglio. Ma se psicologicamente le squadre devono metabolizzare la recenti sberle, il contesto e' diverso. I giallorossi prima del derby hanno incastonato le perle con Fiorentina, Villarreal e Inter con prestazioni convincenti. Il Napoli e' sull'orlo di una crisi di nervi e martedi' deve provare a ribaltare l'1-3 con un Real per non uscire dalla Champions. Molte certezze scricchiolano complicando il lavoro di Sarri (che l'anno scorso ha patito gli impegni di febbraio), criticato ferocemente da De Laurentiis al Bernabeu.