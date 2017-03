Saponara, Fiorentina tieniti Paulo Sousa

FIRENZE, 1 MAR - "Sono rimasto sorpreso dall'unità di questo spogliatoio, ognuno di noi vuole uscire dalla difficoltà e lo dimostriamo sempre in allenamento. Ci abbiamo provato in partita, purtroppo non è andata come volevamo. Due risultati negativi non hanno variato la nostra natura, stiamo lavorando nel modo giusto dando fiducia al nostro allenatore, sapendo che può farci uscire da questa situazione": lo ha detto il viola Riccardo Saponara parlando del momento negativo della Fiorentina. Saponara ha paragonato precedenti esperienze con quella nella squadra allenata da Paulo Sousa: "Ho avuto due allenatori come Sarri e Giampaolo che mi hanno insegnato tanto, e mi hanno lasciato un bel ricordo", ha detto il giocatore. "Potrei sicuramente trasmettere questo anche adesso all'ambiente viola. Ma anche Sousa mi sta dando qualcosa che altri non mi avevano dato, a livello offensivo ora ho libertà di movimento superiore, che può giovarmi all'interno del sistema di gioco".