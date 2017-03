Genoa a corso formazione su match fixing

ROMA, 1 MAR - Il progetto "Per l'integrità del gioco: formazione in campo contro le frodi sportive", realizzato dalla Lega Serie A con Sportradar AG, in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo, ha fatto tappa oggi al centro sportivo 'Gianluca Signorini' per una giornata di formazione sul match-fixing con il Genoa. L'incontro segue quello svolto la scorsa settimana con i tesserati del settore giovanile. Nei workshop di formazione ll'avvocato Marcello Presilla, responsabile per l'Italia di Sportradar AG, ha spiegato il fenomeno del match-fixing, illustrandone rischi e conseguenze. Proprio il Genoa, nel 2013, aveva intuito per prima la valenza del progetto, imbastito allora in forma ancora sperimentale da Sportradar AG. Un progetto che in seguito è stato adottato e regolamentato come protocollo obbligatorio per tutti i club, sotto l'egida della Lega Serie A e il contributo dell'Istituto per il Credito Sportivo.