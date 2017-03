Lotti, investire di più sui giovani

ROMA, 1 MAR - "Ricordo tre motivi principali che mi portano ad essere orgoglioso di presentare stamane questa importante manifestazione che si terrà nel nostro Paese nel 2019. Primo: parla di giovani, è la direzione che vogliamo dare al nostro calcio, ovvero investire di più sui giovani. Secondo: è la dimostrazione che in Italia siamo in grado di organizzare eventi internazionali importanti. Terzo: il gioco di squadra, perché senza di esso non si va da nessuna parte". È questo, in sintesi, l'intervento del ministro dello Sport Luca Lotti alla presentazione, avvenuta oggi a Roma, presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, della fase finale dei Campionati europei Under 21 di calcio, che l'Italia ospiterà nel 2019. "Grazie al lavoro di squadra abbiamo raggiunto questo risultato", ha tenuto a specificare il ministro concludendo il suo discorso.