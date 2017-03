Governo sostiene città ospitanti Europei

ROMA, 01 MAR - "Stamattina ho sentito importanti rassicurazioni del governo, credo che ci saranno interventi a sostegno delle città e degli stadi che saranno utilizzati. Questo è un segno determinante di attenzione. Le parole stanno da una parte e i fatti dall'altra: la federazione sarà sempre più presente nel sostenere le iniziative che stiamo prendendo e che daranno un prestigio all'Italia". Lo dice il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, presentando il kick off ufficiale, presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la fase finale dei Campionati europei Under 21 di calcio che l'Italia ospiterà nel 2019. Cinque le città italiane coinvolte (Bologna, Cesena, Reggio Emilia, Trieste e Udine) con l'aggiunta della Repubblica di San Marino. "L'Italia non era candidata unica - ha precisato Tavecchio a margine - c'erano altre nazioni. Ma noi abbiamo avuto un grande supporto del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, la nostra disponibilità a mettere a disposizione stadi sistemati"