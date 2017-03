Roma: semestrale con 'rosso' da 53,4 mln

ROMA, 01 MAR - Un 'rosso' di bilancio da 53,4 milioni di euro. Questo il dato che emerge dall'approvazione, da parte del Consiglio d'amministrazione, della relazione finanziaria relativa all'andamento gestionale del primo semestre dell'esercizio sociale 2016-2017 della Roma. Il risultato economico del club giallorosso al 31 dicembre 2016 registra una netta flessione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (3,4 milioni di euro al 31 dicembre 2015) principalmente per due fattori: la partecipazione all'Europa League, rispetto alla più redditizia Champions, e la minore incidenza delle plusvalenze relative alla cessione dei calciatori in confronto al primo semestre del precedente esercizio. Per quanto riguarda la partecipazione alle competizioni europee, il play-off perso col Porto in Champions e il girone di Europa League hanno generato proventi per complessivi 23,7 milioni (52,4 milioni al 31 dicembre 2015).