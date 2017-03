De Giovanni, bastardate contro Napoli

ROMA, 1 MAR - "L'arbitraggio incredibile di Valeri, i cori indecenti dei tifosi juventini contro Napoli, il trattamento riservatoci da Raisport: quante bastardate contro la mia città...". Maurizio De Giovanni, scrittore di successo e sostenitore della squadra di Sarri, cita in qualche modo l'ultimo dei suoi bestseller, "I bastardi di Pizzofalcone", per raccontare all'Ansa il senso di frustrazione vissuto ieri in occasione della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus. "Per la verità - aggiunge - questa notte non ho nemmeno dormito".