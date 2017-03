Fininvest decide su rinvio closing Milan

ROMA, 1 MAR - Ancora stallo nella trattativa per la cessione del Milan alla cordata cinese guidata da Sino-Europe Sports. Vista l'impossibilità a versare entro venerdì i 320 milioni di euro mancanti per completare l'acquisto, i cinesi ieri hanno discusso con Fininvest della possibilità di prorogare di un mese il closing per la seconda volta, in cambio di una terza caparra da 100 milioni di euro da versare entro la prossima settimana. In giornata gli acquirenti dovrebbero formalizzare questa richiesta, sulla quale poi dovrà esprimersi la holding della famiglia Berlusconi che controlla il 99,93% del club. Per usare le parole di una fonte vicina al dossier, si tratta di "un momento troppo delicato". Sulla vicenda, intanto, è nuovamente intervenuto il segretario della Lega Matteo Salvini, tifoso rossonero: "Spero che i cinesi non ci stiano prendendo in giro, che non stiano prendendo in giro la passione dei tifosi. Berlusconi dica le cose come stanno senza tirarla a lungo. Il calcio è l'ultima delle mie preoccupazioni, ma...".