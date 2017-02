Zoff'potevo fare di più in mia carriera'

ROMA, 28 FEB - ''Con la mia carriera ho un rapporto di contrasto. È vero, ho fatto cose straordinarie però, essendo poco umile nel mio campo di competenza, mi sento sempre responsabile per qualche cosa in più che avrei potuto fare''. A più di trent'anni dal suo ritiro dai campi di calcio e nel giorno del suo 75/o compleanno, Dino Zoff, in una intervista a 'Il posticipo.it' si racconta dai tempi in cui era bambino all'era dei cinesi, passando per i Mondiali, la Juve e la gloria. ''Forse è un po' un'arroganza dell'essere - afferma il campione del mondo in Spagna nel 1982 - anche se poi non vado a recriminare su ciò che ho fatto perché, probabilmente, nel momento in cui ho agito non avrei potuto fare diversamente. Alla fine, bisogna sempre rimanere nella concretezza della realtà anche se ammetto che, in cuor mio, qualche rammarico rimane, legato forse alla presunzione di migliorare sempre, di ricercare la perfezione del lavoro''.