Sampdoria respinge respinta Cassano

GENOVA, 28 FEB - La Sampdoria ha detto no alla richiesta di Antonio Cassano di potersi allenare con la Primavera blucerchiata fino a giugno. Nell'intesa raggiunta tra calciatore e club doriano nel giorno della rescissione era stata concessa a Cassano questa possibilità fino a fine febbraio, ovvero fino alla scadenza dei termini per gli svincolati di trovare una squadra. Al momento, il giocatore barese non ha trovato una nuova collocazione.