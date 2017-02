C.Italia, quote prudenti per Lazio-Roma

ROMA, 28 FEB - Per i quotisti Snai è un match aperto, ma dagli scommettitori arriva un segnale diverso: quasi tutti sono per il «2», che vuol dire vittoria giallorossa. Queste le diverse prospettive per il derby Lazio-Roma di domani sera, semifinale di andata della Coppa Italia. favorita la Roma a 2,30, ma la Lazio non è lontana, a 3,20. Il pareggio vale 3,30. Con dieci vittorie su dodici uscite ufficiali, ventotto gol fatti e soltanto sette subiti, la Roma sta costruendo un 2017 favoloso. Una marcia che impressiona gli scommettitori Snai: sul «2» sono confluite 81 giocate su cento. Per il resto, l'11% dice pareggio e solo l'8% pronostica una vittoria della Lazio. Per i quotisti, sarà comunque una sfida con reti su entrambi i versanti: il Goal scende fino a 1,62, il No Goal è a 2,15. Più probabile l'Over (1,75) rispetto all'Under (1,95). Quanto al risultato esatto, la quota più calda è quella dell'1-1, a 6,50. Lo 0-0, che manca da sei derby, vale 11.