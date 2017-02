Serie A, 6 squalificati per una giornata

ROMA, 28 FEB - Sei giocatori fermati per un turno in serie A in relazione agli incontri della 26/a giornata. Si tratta di Franck Yannick Kessiè (Atalanta), Vasileios Torosidis (Bologna), Marco Benassi (Torino), Perparim Hetemaj (Chievo), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo) e Riccardo Saponara (Fiorentina). Ammenda di 20mila euro all'Inter "per avere i suoi sostenitori, ripetutamente durante lo svolgimento della gara, intonato cori insultanti nei confronti del Direttore di gara; nonché per aver lanciato, al 39' del secondo tempo, sul terreno di giuoco, tre bottigliette d'acqua semi piene non lontano dall'Arbitro addizionale, senza colpirlo; nonché ancora per avere, al termine della gara, all'atto del rientro negli spogliatoi dell'Arbitro, lanciato nel recinto di giuoco accendini, contenitori in plastica e aver tentato di colpire con sputi il Direttore di gara". Ammenda di 1.500 euro alla Roma "a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa 3 minuti".