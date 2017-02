Iuliano, il Napoli vorrà dare un segnale

ROMA, 28 FEB - "La Juve gioca sull'entusiasmo, le gira tutto bene, mentre il Napoli ha avuto qualche battuta d'arresto, per cui le due squadre vivono momenti diametralmente opposti. La Juve vorrà continuare il trend positivo, mentre il Napoli ha bisogno di dare un segnale. Stasera immagino che assisteremo ad una bella partita". Lo ha detto a Radio Crc Mark Iuliano, ex difensore bianconero, a poche ore dalla semifinale d'andata di Coppa Italia. "Sarri mi piace molto - ha aggiunto - È uno dei più grandi allenatori in circolazione e credo che la squadra azzurra stasera vorrà rispondere proprio a lui, dimostrando che il lavoro fatto finora è stato positivo. Il Napoli è una grandissima squadra e merita più di quanto sta raccogliendo. Allegri lo sa bene e non si farà ingannare dagli ultimi risultati negativi".