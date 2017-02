Stadio della Roma: Raggi, we love it

ROMA, 28 FEB - "Devo dirle che ci piace molto il progetto". Queste le parole, in inglese, con cui la sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato telefonicamente venerdì sera al presidente della Roma James Pallotta l'accordo trovato con la società giallorossa sul nuovo stadio. Il video della telefonata è stato pubblicato via social dal Movimento 5 stelle, che sottolinea l'"inglese impeccabile" della prima cittadina, la quale ha garantito il proprio consenso con un "we love it". "Ora dobbiamo aggiustare solo qualcosina e poi possiamo lavorare insieme - ha spiegato la Raggi durante il breve colloquio telefonico, alla presenza della sua Giunta e dei dirigenti giallorossi - Voglio ringraziarla anche per il suo staff, con cui è davvero piacevole lavorare. La aspetto qui". La conversazione si è poi chiusa con un "bye" della sindaca, a cui il presidente Pallotta ha replicato con un "ciao".