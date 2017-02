Leicester, stampa attacca i giocatori

ROMA, 28 FEB - "Ma dove eravate prima?": con questo titolo il Daily Mail riaccende le critiche ai giocatori del Leicester, dopo la vittoria per 3-1 sul Liverpool, rinfocolando i sospetti che siano stati gli stessi 'veterani' protagonisti del ritorno al successo ad aver spinto il club a licenziare Claudio Ranieri, tecnico della vittoria della Premier League nella scorsa stagione. "Non ho mai visto in vita mia una partita in cui tutte e due le squadre escono dal campo dovendosi vergognare: il Liverpool per come ha giocato male, il Leicester per come ha giocato bene", il commento in tv di Jamie Garragher, ex bandiera del Liverpool. "La prestazione del Leicester rinforza l'idea che i giocatori non abbiano fatto abbastanza per Ranieri", il suo duro giudizio.