Abodi, Ventura? Andrei avanti con lui

ROMA, 28 FEB - Il ct della Nazionale Gian Piero "Ventura è una persona di grande valore, non solo dal punto di vista tecnico. Andremo avanti perché quando cambiano i presidenti, cosa che auspico, non è tutto da buttare". Lo ha detto il candidato alla presidenza della Figc Andrea Abodi, intervenuto ieri su Tv2000 a pochi giorni dalle elezioni in programma lunedì. "Ma di Ventura - ha precisato il n.1 della Lega di Serie B - si parlerà il 6 marzo pomeriggio dopo l'elezione. Sono abituato a rispettare chi sta già lavorando: non ci deve essere alcun elemento di disturbo". Abodi ha quindi sottolineato l'importanza dell'Under 21 a cui "guardiamo con attenzione perché è la Nazionale che dà anche la qualificazione olimpica. La prima cosa che farei da presidente della Figc - ha poi annunciato - è un tavolo tecnico per le infrastrutture. La Federazione non deve diventare invadente, ma dev'essere un elemento di supporto per le società che molto spesso si trovano in difficoltà nei rapporti con le Amministrazioni comunali".