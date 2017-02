Ranieri addio: Leicester e Vardy super

ROMA, 28 FEB - Claudio Ranieri è già il passato: il Leicester volta pagina, ripartendo con una vittoria - netta e meritata - sul Liverpool. Se i dirigenti, con l'esonero del tecnico italiano, volevano scuotere lo spogliatoio, ci sono riusciti: il primo tempo contro i Reds è stato il migliore delle Foxes visto al King Power Stadium in tutta la stagione. In panchina c'è ora l'ex vice di Ranieri, Craig Shakespeare, che si affida all'usato sicuro: schiera la stessa identica formazione che solo lo scorso maggio vinceva il campionato, con l'unica eccezione di Wifred Ndidi per N'Golo Kante. Così, la prima rete dopo 638' di astinenza in campionato arriva con Jamie Vardy, indicato come il capo della rivolta anti-Ranieri, e prima dell'intervallo il raddoppio con Danny Drinkwater. Nella ripresa nessuna reazione del Liverpool e allora è ancora Vardy a confezionare il tris, prima del gol della bandiera dell'ex interista Coutinho. Ma è troppo tardi e ora il Leicester potrebbe rimanere sino a fine stagione sotto la guida di Shakespeare.