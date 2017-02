Mihajlovic, per 1 h non abbiamo giocato

ROMA, 28 FEB - "Per un'ora non siamo entrati in campo, difficile salvare qualcosa fino a quel momento. Avevamo preparato una gara, ma ne stavamo giocando un'altra. Poi, il rigore sbagliato ci ha dato la sveglia e nell'ultima mezz'ora si è visto il Toro che piace a me: se avessimo giocato così per 90 minuti, avremmo vinto la gara". Lo ha detto Sinisa Mihajlovic dopo il pareggio per 2-2 in rimonta, ieri, sul campo della Fiorentina. "Di positivo - ha aggiunto il tecnico del Torino - c'è la reazione dei ragazzi: un punto preso in questa maniera credo ci sblocchi psicologicamente per le prossime partite. I rigori sbagliati da Belotti? Magari avremmo qualche punto in più. E lui sarebbe capocannoniere".